Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі.

Відповідну угоду в Лондоні вже підписали міністр оборони України Денис Шмигаль разом із британським колегою Джоном Гілі в продовження домовленостей між Києвом та Лондоном щодо розвитку промислової співпраці. Про це очільник українського оборонного відомства 11 вересня повідомив у Telegram.

Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.

Шмигаль наголосив, що дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти російських дронів-камікадзе типу «Шахед». Міністр пообіцяв, що планується й надалі масштабувати ці проекти й залучати інвестиції та вдосконалювати технології.

Також Шмигаль та Гілі підбили підсумки засідання у форматі «Рамштайн» та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні.

Британський міністр оборони наголосив, що інновації впроваджуватимуть у темпі, властивому воєнному часу.

Ця угода є першою у своєму роді, вона надає британській промисловості безпрецедентний доступ до новітніх конструкцій обладнання, підтримує Україну в її боротьбі проти незаконного вторгнення Путіна та демонструє, як оборона може стати двигуном зростання в рамках реалізації нашого Плану змін, — наголосив він.

Нагадаємо, 10 вересня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує надати Україні 6 млрд євро з кредиту ERA, забезпеченого замороженими російськими активами, для вступу у «дронний альянс» з Україною.