В Україні почав роботу найбільший комплекс систем зберігання енергії потужністю 200 МВт.

Він побудований компанією ДТЕК у партнерстві з американською компанією зі сфери зберігання енергії Fluence Energy B.V. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Комплекс включає 6 об'єктів у Київській та Дніпропетровській областях, збудованих за рекордно короткий термін — лише за один рік. Інвестиції у проєкт склали 125 млн євро, — розповіли у міністерстві.

Система зможе зберігати загалом 400 МВт·год електроенергії, чого достатньо, аби забезпечити електроенергією 600 тис. домівок упродовж двох годин.

Прес-служба ДТЕК повідомляє, що до енергосистеми підключено шість нових об'єктів різної потужності — від 20 до 50 МВ.

Робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключень та аварій, особливо в умовах руйнування маневрової генерації, — наголошують у ДТЕК.

Будівництво об'єктів тривало півроку — з березня по серпень 2025 року. Зазначається, що це значно швидше за стандартні терміни реалізації таких проектів — через необхідність завершити всі роботи до початку осінньо-зимового періоду.