В МИДе Польши прокомментировали заявление президента США о российских дронах, скриншот видео

Президент США Дональд Трамп відповідаючи на запитання журналістів щодо вторгнення російських дронів до Польщі, заявив, що це могла бути помилка.

Про це повідомляє видання Clash Report.

Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я незадоволений нічим, що пов’язано з цією ситуацією. Але, сподіваюся, все це скоро закінчиться, — заявив Трамп.

У МЗС Польщі вже відреагували на цю заяву Трампа.

Ні, це не була помилка, — заявив на своїй сторінці у соцмережі X міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Крім того, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що має докази навмисного вторгнення РФ у повітряний простір країни.

Росія навмисно напала на Польщу — ми маємо на це факти і докази. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією, — заявив він в інтерв’ю для сайту Wirtualna Polska (WP).

Пом’якшення цієї правди підсилює російські наративи. Кожне слово, яке ставить під сумніви факт, що ми мали справу з навмисними діями, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни — віцепрем'єр і міністр цифровізації, — додав він.

Міністр наголосив, що «в дезінформації є нотки правди, але ніколи вся послідовність, створена з цих ноток, не є правдивою».