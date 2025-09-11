Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons

У Польщі сьогодні, 11 вересня, відбулося майже чотиригодинне засідання Ради національної безпеки, викликане порушенням повітряного простору країни російськими безпілотниками в ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє PolsatNews.

Кожен, хто захоче напасти на Польщу, отримає адекватну відповідь. Польща дуже терпляче і обережно реагувала на різні провокації, — заявив Туск після засідання.

За словами Туска, як частина НАТО Польща «повністю усвідомлює спільну відповідальність за мир, тому реакції були приглушеними і адекватними», проте коли виникла безпосередня загроза, було ухвалене рішення збити найбільш небезпечні безпілотники і Польща бере на себе повну відповідальність за це, повідомляє видання Rzeczpospolita.

Також Туск торкнувся питання антиукраїнської пропаганди, яку роздмухували у зв’язку з цими подіями. За його словами, коментарі, які з’явилися після нальоту дронів, що це нібито була українська провокація і спроба втягнути Польщу у війну, служать цілям Кремля.

Маски впали, ми все точніше ідентифікуємо тих, хто з політичних міркувань, через дурість або тому, що вони зрадники, служать російській пропаганді та дезінформації, — наголосив польський прем'єр. — Ми відкидаємо будь-які маніпуляції, що натякають на те, що за цим нападом стоїть Україна — наша інформація однозначно вказує на Російську Федерацію.

Джерело: PolsatNews, Rzeczpospolita