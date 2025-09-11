Украина готова делиться опытом по сбитию российских беспилотников, фото: Сумская ОВА

Володимир Зеленський, президент України, вчора, 10 вересня, після розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском повідомив у своєму Telegram-каналі, що запропонував Польщі допомогу у боротьбі з російськими дронами.

Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема «шахедів». Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами — членами НАТО, — зазначив тоді Зеленський.

Сьогодні, у четвер 11 вересня, агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела повідомило, що польські військові навчатимуться збивати дрони.

Представники польських військових пройдуть навчання зі збиття безпілотників, повідомило в четвер джерело, знайоме з цим питанням, — зазначило агентство.

В ніч на 10 вересня низка російських безпілотників залетіла у повітряний простір Польщі й рухалася вглиб країни. За підтримки своїх союзників по НАТО Польща збила кілька безпілотників.

За словами президента Польщі Кароля Навроцького, це була провокація з боку Росії, яка мала на меті перевірити відповідь Польщі та НАТО.

За інформацією видання Bild, для знешкодження дронів використовувалися винищувачі F-35 з ракетами AIM-9 Sidewinder. При цьому вартість безпілотника становила лише кілька тисяч євро, а запуск ракети — понад 400 тис. євро. Тож тепер НАТО шукає інші варіанти знищення російських дронів, зокрема перейняти український досвід.

Україна відбила велику кількість повітряних атак з боку Росії, використовуючи різну зброю власного та іноземного виробництва — від старих кулеметів і до передових ракет.

