Дроны атаковали российский порт Приморск на Балтийском море, карта: Google Maps

https://racurs.ua/n209062-bespilotniki-sbu-porazili-krupneyshiy-rossiyskiy-neftenalivnoy-port-na-baltiyskom-more-smi.html

Ракурс

Безпілотники СБУ в ніч на сьогодні, 12 вересня, вразили найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ на Балтійському морі та атакували три нафтоперекачувальні станції, що забезпечують поставки до порту Усть-Луга.

Про це повідомляє телеканал «Ми-Україна» з посиланням на джерела у спецслужбі.

Зазначається, що нафтопорт Приморськ є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи і відіграє ключову роль у завантаженнях так званого «тіньового флоту» рф.

Через його потужності щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти, завдяки чому Москва заробляє близько 15 млрд доларів.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено, — розповіли джерела телеканалу.

Орієнтовні щоденні втрати російського бюджету від зупинки експорту можуть становити до 41 млн доларів.

Окрім порту, силами СБУ було також уражено низку нафтоперекачувальних станцій:

«НПС-3»,

НПС «Андреаполь»,

«НПС-7».

Ці об'єкти є ключовими елементами магістрального трубопроводу, який забезпечує прокачку сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

Джерело телеканалу в СБУ зазначило, що такими системними «дроновими санкціями» проти російської нафтової галузі перекривається потік нафтодоларів у бюджет агресора:

А оскільки економіка рф тримається на нафті — кожна така «бавовна» б'є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео атаки українських безпілотників у Ленінградській області РФ. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко сьогодні вранці заявив, що був атакований нафтоналивний порт Приморськ, виникла пожежа на одному із суден. За його словами, вогонь вже загасили.