Американська делегація здійснила перший візит на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це сьогодні, 15 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр економіки України Олексій Соболев.

Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні. Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище — перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проектів Фонду, — розповів міністр.

За словами міністра, на вказаних майданчиках:

видобувають видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому;

є потенційні поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки.

Соболев нагадав, що Україна — один із ключових постачальників титану у світі, який застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості і має величезний попит у США та країнах Європи й Латинської Америки.

Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій — для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад, — наголосив міністр.

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра, котра передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами. Інвестиційний фонд відбудови України був офіційно запущений 23 травня 2025 року як спільна ініціатива урядів України та США. Його мета — залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори економіки.