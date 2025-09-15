В Госбюджете-2026 предусмотрено финансирование «Единого марафона»

У проекті Державного бюджету на 2025 рік передбачено понад 1,5 млрд грн.

Про це сьогодні, 15 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Більше ніж 1,5 млрд грн на «Марафон» в Бюджеті + як в минулому році біля 80 млн грн на телеканал «Рада» (Там відправлять як завжди з бюджету «Іномовлення» під сотню мільйонів на «КіноКіт» повʼязаний з Міндічем), — зазначив Железняк.

Також у проекті бюджету на наступний рік передбачено 865 млн грн на фінансування партій, а видатки на забезпечення діяльності президента та Офісу президента збільшено на 95,6 млн грн — до 878 млн грн (зростання на 12,2%).

Железняк зазначив, що очікуваний середній курс долара на наступний рік у документах прямо не згадується, але його можна вирахувати із заявлених планів по залученню міжнародної допомоги (в гривні та доларах).

Тож Уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара як 45,6 грн/$, — зазначив нардеп. — Традиційно напишу, що це абсолютно нічого не означає і майже ніколи КМУ не вгадує з курсом.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін схвалив проект Державного бюджету на 2026 рік.