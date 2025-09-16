Рада поддержала закон о создании двух высших админсудов

Сессионный зал Верховной Рады 16 сентября 2025, скриншот видео

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 16 вересня, голосами 239 народних депутатів підтримала у другому читанні законопроект № 13302 «Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду».

Цим законом утворюються Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд із їх місцем розташування у Києві та поширенням територіальної юрисдикції цих судів на всю територію України. Вони отримають статус вищих спеціалізованих судів, що означає їх провідну роль у розгляді адміністративних справ.

На сайті Ради вказано, що цей законопроект розроблений на виконання вимог Конституції, закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів.

Крім того, створення суду з розгляду публічних спорів, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів, також передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику від 11 грудня 2024 року, Звітом Європейської комісії щодо України від 30 жовтня 2024 року, Планом України (Ukraine Facility), Дорожньою картою з питань Верховенства права та стандартами Ради Європи.

Передбачено, що конкурс на зайняття посад суддів Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду буде оголошений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України протягом одного місяця з дня набрання чинності законом.