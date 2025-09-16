Эстония построит почти 600 бункеров на границе с РФ. Фото: ERR

https://racurs.ua/n209125-estoniya-postroit-pochti-600-bunkerov-na-granice-s-rf-smi.html

Ракурс

Естонія почала будувати захисні об'єкти з боку кордону з РФ.

На південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть протитанковий рів довжиною майже 40 км. Північний схід країни природним бар'єром виступає річка Нарва, а на сході від Росії «захищає" Чудське озеро. А на південному сході не лише зведуть рів, але й побудують майже 600 бункерів. Будівництво планують завершити до кінця 2027 року. Про це пише ERR.

Зазначається, що на східному кордоні Естонії оборонна зона сягатиме майже 100 км у довжину та 40 км у глибину. Вириють не лише протитанкові рови, але й встановлять «зуби дракона» та натягнуть колючий дріт.

У 2025 році планується збудувати два опорні пункти, кожен з яких складатиметься з 14 бункерів. Їх зведуть на північному та південному сході Естонії.

Будівництво переважно зосереджене на ділянках із густими лісами. А естонці, розробляючи проект, враховували досвід війни РФ проти України.

Крім того, опозиційна партія Естонії вже ініціювала проект закону, яким пропонується закрити кордон з Російською Федерацією.

Нагадаємо, в червні ЗМІ писали, що на кордоні Естонії та рф копають загороджувальну траншею, яка буде частиною першої тестової ділянки Балтійської оборонної зони, що створюється державою.

Джерело: ERR