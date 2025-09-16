Пожар вспыхнул в Ужгородской городской больнице. Фото:

Пожежа спалахнула в Ужгородській міській лікарні.

У вівторок, 16 серпня, загорілася палата на п’ятому поверсі медичного закладу. Внаслідок пожежі загинув 74-річний пацієнт, який отруївся продуктами горіння. На жаль, врятувати його не вдалося. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Медичний персонал евакуював з лікарні 69 пацієнтів до прибуття рятувальників.

У поліції Ужгорода поінформували, що провели першочергові слідчі дії й оглянули місце події. Очевидці та свідки розповіли, що загиблий неодноразово нехтував правилами пожежної безпеки у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

