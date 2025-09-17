Украинца, управлявшего дроном, пролетевшим над правительственными зданиями в Варшаве, депортировали

В Варшаве 15 сентября заметили летающие в районе правительственных зданий дроны, фото: Straz Granica

Українцю, який пілотував безпілотник, що ввечері 15 вересня пролетів над урядовими будівлями у Варшаві, висунули звинувачення в порушенні правил повітряного руху. Його передали прикордонникам разом із заявою про депортацію.

Про це повідомляє PolsatNews.

Зазначається, що заява про депортацію була подана відповідно до норм польського законодавства, котрі передбачають депортацію, коли «це вимагається з міркувань оборони чи державної безпеки або захисту громадської безпеки та порядку чи інтересів Республіки Польща».

21-річному українцю також інкримінували порушення правил повітряного руху, за що він міг бути ув’язнений на строк до п’яти років. Він добровільно піддався покаранню і заплатив 4 тис. злотих штрафу.

17-річну громадянку Білорусі, яка була з ним, допитали як свідка і відпустили додому.

Зазначається, що польські спецслужби встановили, українець був оператором безпілотника, а білоруска лише супроводжував його. Безпілотник був вилучений як доказ, слідство не виявило жодних доказів шпигунства чи зв’язків зі спецслужбами чи ворожими Польщі організаціями.

Джерело: PolsatNews