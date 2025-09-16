Дроном, пролетевшим над правительственными зданиями в Варшаве, управляли украинец и белоруска

В Польше 15 сентября нейтрализовали дрон, пролетевший над правительственными зданиями, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n209121-dronom-proletevshim-nad-pravitelstvennymi-zdaniyami-v-varshave-upravlyali-ukrainec-i-beloruska.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вчора, 16 вересня, увечері заявив, що Служба державної охорони знешкодила безпілотник, який літав над урядовими будівлями та палацом Бельведер у Варшаві.

Сьогодні, 16 вересня, під час прес-конференції речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що було затримано двох осіб, котрі, за даними спецслужб, були операторами цього безпілотника, повідомляє TVN24.

Це молода білоруска та її двадцятирічний колега з України. Ці особи були безпосередньо затримані співробітниками Державної служби охорони. Було повідомлено поліцію, яка також прибула на місце і взяла цих осіб під варту, — зазначив він.

Туск вчора заявив, що було затримано двох громадян Білорусь. Проте TVN24 у поліції повідомили, що затримані — 21-річний громадянин України та 17-річна громадянка Білорусі.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Щепанський раніше в ефірі «Польського радіо» розповів, що затримані робили запис із повітря за допомогою дрона. За його словами, безпілотник вилучено, дані на його карті розшифровують.

Добжинський на прес-конференції заявив, що затримані «роблять пояснення безпосередньо підрозділу поліції», також перевіряється, з якою метою вони запускали безпілотник у забороненій зоні.

Ми заперечуємо чутки про те, що це якась масштабна шпигунська спроба, — наголосив Добжинський. — На цьому етапі ніхто не може чітко заявити.

Він не виключив, що інцидент міг статися через «безтурботність» чи «невігластво» затриманих, які прагнули так зняти відеоматеріал у Лазенковському парку, де розташовані об'єкти, що нагадують про королівську історію Варшави. Саме з цього парку було запущено безпілотник.

Джерело: TVN24, «Польське радіо»