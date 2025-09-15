Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons

Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон — Туск

15 сен 2025, 22:22
999

У центрі Варшави сьогодні, 15 вересня, нейтралізували невідомий безпілотник, який літав над урядовими будівлями. Також затримано двох громадян Білорусі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Щойно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер, — розповів Туск. — Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров