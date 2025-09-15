Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons

Над урядовими будівлями у Варшаві знешкодили дрон — Туск

15 вер 2025, 22:22
999

У центрі Варшави сьогодні, 15 вересня, нейтралізували невідомий безпілотник, який літав над урядовими будівлями. Також затримано двох громадян Білорусі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Щойно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер, — розповів Туск. — Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів