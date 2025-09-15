Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons

Ракурс

У центрі Варшави сьогодні, 15 вересня, нейтралізували невідомий безпілотник, який літав над урядовими будівлями. Також затримано двох громадян Білорусі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.