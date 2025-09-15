Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons
Над урядовими будівлями у Варшаві знешкодили дрон — Тускhttps://racurs.ua/ua/n209105-nad-uryadovymy-budivlyamy-u-varshavi-zneshkodyly-dron-tusk.htmlРакурс
У центрі Варшави сьогодні, 15 вересня, нейтралізували невідомий безпілотник, який літав над урядовими будівлями. Також затримано двох громадян Білорусі.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Щойно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер, — розповів Туск. — Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту.