Зеленский назначил судьей Конституционного суда Юрия Барабаша

Володимир Зеленський, президент України, призначив на посаду судді Конституційного суду України Юрія Барабаша.

Про це йдеться в указі № 687/2025 від 17 вересня, опублікованому на сайті президента.

Барабаш — проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (Харків), член-кореспондент Національної академії правових наук, головами Науково-консультативної ради КСУ.

27 січня цього року у трьох суддів КСУ завершився дев’ятирічний термін перебування на посаді. Відтоді суд працював у складі 11 суддів, в той час як для проведення засідань Великої Палати КСУ, яка розглядає конституційні подання, необхідна присутність щонайменше 12 суддів.

Були оголошені конкурси на три вакантні посади суддів КСУ по квоті президента та на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

27 червня Зеленський указ про призначення суддею КСУ Олександра Водяннікова.

Загалом до складу КСУ входять 18 суддів — по шість призначають президент, Верховна Рада та З’їзд суддів.