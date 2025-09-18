Система «Железный купол». Фото:

Завершено розробку плану програми протиракетної оборони «Золотий купол».

Над документом, який доручив розробити президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, працював генерал Космічних сил США Майкл Гетлін. Пентагон не розкриває деталей щодо його змісту та вартості. Наразі цей план проходить перевірку. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що два місяці тому Гетлін публічно говорив про намір представити свою концепцію після завершення 60-денного строку, відведеного йому на розробку архітектури програми.

Фактично мені дали 60 днів, щоб створити об'єктивну архітектуру. Після цього я зможу детально пояснити бачення програми, — заявляв генерал у липні.

Bloomberg припускає, що проект «Залізний купол» буде дуже дорогим. У травні Трамп заявляв, що на це може піти 175 млрд дол. Однак позапартійне Бюджетне управління Конгресу США вважає, що витрати будуть набагато вищими й можуть сягнути понад 500 млрд дол.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всю територію США від балістичних і гіперзвукових ракет.

Джерело: Bloomberg