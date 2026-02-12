Александр Сырский анонсировал усиление эффективности украинской ПВО. Фото:

Підвищення ефективності української ППО очікується у найближчому майбутньому.

Наразі триває комплекс організаційних заходів із посилення протиповітряної оборони. Зокрема, планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об'єктів. Про це головнокомандувач Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також, за словами генерала, нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів. Крім того, з партнерами активно взаємодіють, щоб вирішити проблеми дефіциту ракет до ЗРК й винищувальної авіації.

Сирський додав, що упродовж останніх двох років ефективність протиповітряної оборони тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток Сили оборони намагаються збільшити завдяки інноваціям.

Нагадаємо, 10 лютого президент Володимир Зеленський анонсував зміни в роботі ППО та в контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю й особовим складом. Глава держави тоді наголосив, що багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди — перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони.