Трамп хоче закрити небо над США "Золотим куполом"

https://racurs.ua/ua/n205006-tramp-hoche-zakryty-nebo-nad-ssha-zolotym-kupolom.html

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Пентагон на вимогу Дональда Трампа намагається розробити «Золотий купол», здатний повністю закрити небо над США.

Про це пише CNN.

«Золотий купол» — це спроба ребрендингу майбутньої протиракетної оборони на кшталт ізраїльського «Залізного купола».

Джерела в Білому домі кажуть, що Дональд Трамп «не шкодуватиме коштів» на цю розробку. Міноборони США, навпаки, прагне скоротити бюджет.

Ізраїльський «Залізний купол» вибірково захищає міста від загроз ближнього радіуса дії. Натомість Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всю територію США від балістичних і гіперзвукових ракет.

Розробка досі перебуває на стадії дискусій. CNN припускає, що будівництво й обслуговування «Золотого купола» коштуватиме мільярди доларів.