Армия Польши, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n209230-polovina-polyakov-ne-gotovy-zaschischat-rodinu-v-sluchae-voyny-opros.html

Ракурс

Опитування, проведене IBRiS для Radio ZET, показує, що 49,1% поляків не готові захищати батьківщину (17,9% «точно ні», 31,2% «скоріше ні»), якщо їй загрожуватиме війна. Водночас 44,8% сказали, що зробили б це (20,7% «точно так», 24, 1% «скоріше так»).

Ще 6,1% опитаних не визначилися. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що найменше ентузіазму у питанні захисту Польщі показує молодь — серед осіб віком 18−29 років 69% не готові воювати (64% «скоріше ні», 5% «точно не»), 13% сказали «скоріше так», ніхто не сказав «точно так», а 18% не були впевнені.

Готовність взяти до рук зброю була найбільш ймовірною серед людей віком від 30 до 49 років (в середньому 60%). Іншої думки дотримуються 39% опитаних у віці 30−39 років і 35% у віці 40−49 років. Решта не визначилися.

У розподілі за статтю 33% жінок готові захищати країну, а 55% - ні. Серед чоловіків розподіл становить 54% і 44% відповідно.

Політичні уподобання також вплинули на відповіді:

серед прихильників консервативної опозиції «Право і справедливість» (PiS) 56% відповіли так, а 43% - ні;

серед виборців ліберальної правлячої коаліції Громадянська коаліція (KO) 49% хотіли б, а 45% - ні;

серед ультраправих прихильників Конфедерації відповідні розподілилися 44% і 56% відповідно;

водночас захищати країну готові лише 26% виборців за центристську Polska 2050 та аграрну Polskie Stronnictwo Ludowe повідомили б, не готові 72%, які б цього не зробили.

Джерело: «Польське радіо»