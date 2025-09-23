Владимир Зеленский рассказал Киту Келлогу о результате контрнаступления возле Доброполья. Фото:

https://racurs.ua/n209247-zelenskiy-rasskazal-kellogu-o-rezultate-kontrnastupleniya-vozle-dobropolya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Під час зустрічі у Нью-Йорку глава держави розповів генералу про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська. Про це президент 23 вересня повідомив у Telegram.

Також вони торкнулися питання розвитку співпраці України та Штатами. Говорили про взаємовигідні угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону. Зеленський наголосив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та президенту США Дональду Трампу — за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств, — наголосив глава держави.

Як відомо, у Нью-Йорку Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Глава держави вже провів розмови з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що за минулу добу українські захисники відновили контроль над 1,3 кв. км на Добропільському напрямку. Підрозділи Сил оборони провели пошук та знищення противника на території 2,1 кв. км Покровського району Донеччини. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.