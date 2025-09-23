Силы обороны поразили важные объекты врага, фото: Генштаб ВСУ

В межах дій зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на сьогодні, 23 вересня, Сили оборони України вразили важливі об'єкти рашистів.

Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

ЛВДС «8-Н» входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС «8-Н» — ЛВДС «Стальной конь». Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об'єкта.

Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції «Самара» у Самарській області рф.

Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, — зазначили у Генштабі. — Ступінь ураження уточнюється.

Крім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі «Кача», що на тимчасово окупованій території АР Крим.

Ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, — розповіли у Генштабі. — Результати та ступінь ураження уточнюються.