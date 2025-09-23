В ВМС разъяснили законопроект о размещении украинских подразделений и кораблей в Британию и Турцию

В Раду подан законопроект о направлении подразделений ВМС в другие государства, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n209261-v-vms-razyasnili-zakonoproekt-o-razmeschenii-ukrainskih-podrazdeleniy-i-korabley-v-britaniu-i-turciu.html

Ракурс

Законопроект щодо відправки підрозділів та кораблів Військово-морських сил України до Туреччини та Великої Британії не передбачає надзвичайних змін, а лише узгоджує законодавчу базу з фактичними потребами.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Насправді законодавці приводять нормативну базу до фактичного стану справ. Щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, необхідно мати для цього юридичні підстави, — зазначив він.

Плетенчук нагадав, що раніше за кордоном можна було отримувати відповідні сили та засоби для спільних дій, зокрема під час міжнародних навчань. За його словами, зараз ситуація дещо інша, але підстав говорити про щось надзвичайне немає.

Сказати, що щось сталося надзвичайне, я не можу. Це була необхідна міра, і законодавець вирівняв цю ситуацію, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект № 14059 щодо направлення підрозділів ВМС інших держав під час воєнного стану.

Джерело: «РБК-Україна»