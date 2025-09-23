Новости
Запорожская АЭС снова обесточена, фото: Минэнерго

ЗАЭС снова обесточена — Минэнерго

23 сен 2025, 19:01
На Запорізькій АЕС сьогодні, 23 вересня, стався вже десятий блекаут від початку її окупації росіянами.

О 16.56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Про це сьогодні, 23 вересня, ввечері повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Упродовж періоду окупації — ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною електростанцією, вже неодноразово знеструмлювалась через російські обстріли, — наголошують в Міненерго. — Живлення електростанції у таких випадках забезпечується за рахунок дизель-генераторів.

В Міненерго наголошують, що живлення від дизель-генераторів є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації станції.

Міненерго закликає міжнародну спільноту до рішучих дій — необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції, — наголошують у відомстві. — Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України — єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні.

Источник: Ракурс


