Російський масований удар по українській енергетиці 30 жовтня пошкодив підстанції, важливі для ядерної безпеки України.

Через обстріли Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропостачання. На Рівненській АЕС за запитом енергосистеми було знижено потужність двох енергоблоків. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Зазначається, що під час російських обстрілів команда МАГАТЕ на Хмельницькій «атомці» була змушена кілька годин перебувати в укритті.

Загрози для ядерної безпеки залишаються реальними та постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів, — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

Також в Агентство додали, що досі тривають зусилля з відновлення пошкодженої 330-кіловольтної лінії «Феросплавна-1», що забезпечує живлення Запорізької АЕС, яка вже місяць працює без зовнішнього електропостачання.

Нагадаємо, 30 жовтня російські загарбники здійснили комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом ворог застосував 705 засобів повітряного нападу, а знешкодити вдалося 623 повітряні цілі. Під ударами перебували, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури.