200 млн евро на школьные обеды в Украине выделит Евросоюз

Евросоюз поможет оплатить школьные обеды в Украине, фото: Pixnio

https://racurs.ua/n209281-200-mln-evro-na-shkolnye-obedy-v-ukraine-vydelit-evrosouz.html

Ракурс

Європейський Союз профінансує харчування українських школярів на суму близько 200 млн євро.

Про це під час виступу на конференції «Відновлення дитинства та людяності — просування миру в Україні через повернення українських дітей» заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів, — зазначила вона.

Також фон дер Ляєн наголосила, що викрадення українських дітей Росією є злочином, який потребує рішучої міжнародної відповіді, й пообіцяла допомогти Україні в поверненні викрадених Росією дітей.

Ми не зупинимося поки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі, — заявила вона.

Зазначається, що Євросоюз спільно з ЮНІСЕФ виділяють понад 10 млн євро, щоб повернені українські діти могли «одужати, навчатися та знову мріяти».

Фон дер Ляєн додала, що ЄС вже наклав санкції на понад 50 осіб, причетних до викрадення дітей:

Ця боротьба не є виключно справою України. Вона вимагає рішучості всього світу, щоб максимально посилити тиск на Росію.

Вона також наголосила, що наразі понад 1,5 млн українських дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях та «ростуть у тіні примусової русифікації».

Це не лише військовий злочин. Це спроба знищити ідентичність України. Вкрасти її майбутнє, викравши її дітей. Позбавити їх імен, мови, спогадів і замінити їх брехнею. Однак у цій темряві є історії надії, — фон дер Ляєн.

Джерело: «РБК-Україна»