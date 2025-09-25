Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине упростили процедуру постановки на военный учет, фото: Адвокат Роман Кисиль
Мужчин в возрасте 25−60 лет автоматически поставят на военный учет — Минобороныhttps://racurs.ua/n209317-mujchin-v-vozraste-25-60-let-avtomaticheski-postavyat-na-voennyy-uchet-minoborony.htmlРакурс
Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.
Про це сьогодні, 25 вересня, повідомила прес-служба Міноборони.
Зазначається, що запроваджено такі нововведення:
- юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+", без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК;
- громадяни віком 25−60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Очікується, що це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК;
- процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.
Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку.
Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487), — зазначили в Міноборони. — Заощаджуємо час та зусилля людей, даємо можливість пройти процедури швидко та без бюрократії.