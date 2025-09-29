Дроны атаковали завод «Электродеталь». Фото:

Безпілотники атакували Брянську область Російської Федерації.

У ніч на 29 вересня БпЛА уразили Карачевський завод «Електродеталь». Внаслідок влучань на території підприємства виникла пожежа.

Як відомо, «Електродеталь» — виробник комплектуючих для понад 1,5 тис. підприємств російського військово-промислового комплексу. Підприємство входить до складу корпорації «Ростех» й виготовляє понад 25 тис. видів електричних розʼємів, що застосовуються в аерокосмічній, спеціальній, електронній промисловості, приладобудуванні тощо. Завод також залучений до виробництва FPV-дронів «Химера».

Завод розташований у місті Карачев за 113 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 26 вересня українські безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Цей завод виробляє здебільшого бензини, дизель та авіагас, а річний об'єм переробки складає близько 6,25 млн т на рік.