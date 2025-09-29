Партизаны помогли вывести из строя российский «Панцирь-С1» в Херсонской области

https://racurs.ua/n209359-partizany-pomogli-vyvesti-iz-stroya-rossiyskiy-pancir-s1-v-hersonskoy-oblasti.html

Українські партизани допомогли послабити російську ППО в окупованих районах Херсонщини.

Агент з 439-ї гвардійської ракетно-артилерійської бригади ЗС Росії, перебуваючи на бойовому чергуванні, зафіксував, як загарбники розгортають зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Він передав координати партизанами, а ті — Силам оборони України. Про це рух опору «АТЕШ» 29 вересня повідомив у Telegram.

Далі була пошкоджена радіолокаційна станція комплексу. Через це «Панцир-С1» був виведений з ладу на кілька місяців, що створило прогалину в системі ППО на цьому напрямку.

Як відомо, «Панцир-С1» — це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії, який призначений для прикриття військових та цивільних об'єктів від літаків, вертольотів, БпЛА, крилатих ракет та високоточного озброєння. Система поєднує дві гармати калібру 30 мм і 12 зенітних ракет, встановлених на гусеничному чи колісному шасі.

Нагадаємо, 9 серпня підрозділи ССО вдарили по ангарах 448-ої ракетної бригади імені С. П. Непобедимого ЗС Росії в Курській області РФ. Внаслідок обстрілу було знищено пускову установку ОТРК «Іскандер», п’ять транспортно-заряджаючих машин типу 9Т250. Крім того, був уражений зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», який прикривав об'єкт.