В Генштабе ВСУ заявили о поражении завода «Электродеталь». Фото:

https://racurs.ua/n209363-genshtab-vsu-podtverdil-porajenie-zavoda-elektrodetal-na-bryanschine.html

Ракурс

Сили оборони України уразили підприємство, що виготовляє продукцію для військових потреб РФ.

У понеділок, 29 вересня, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ «Карачевский завод «Електродеталь» у місті Карачев Брянської області. Дальність польоту цих польотів становить понад 240 км. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що це підприємство виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Ця продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Ці деталі використовуються для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

Після атаки на території завод «Електродеталь» були зафіксовані вибухи та пожежу на території об'єкта. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські пабліки інформували про атаку на завод «Електродеталь», який розташований у місті Карачев за 113 км від кордону з Україною.