Белгородская ТЭЦ, фото: «Агрохолод»

На Білгородській ТЕЦ удар чотирьох ракет HIMARS вчора, 28 вересня, зруйнував основу будівлі з газотурбінними установками. Також загорівся головний корпус станції.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Зазначається, що генерація електроенергії була зупинена, ТЕЦ працює тільки на подачу гарячої води.

Ще один HIMARS прилетів в електропідстанцію в селі Ближня Ігуменка в Білгородському районі і пошкодив трансформатори і лінію електропередач.

За інформацією Astra, після удару по ТЕЦ без електроенергії відразу залишилися понад 20 тис. людей. Після цього, щоб знизити навантаження на основну підстанцію, від електропостачання виключили понад 400 населених пунктів області.

Всього цієї ночі без світла залишилося понад 160 тис. жителів. Також перестала працювати частина систем оповіщення, світлофорів і АЗС.

Місцевий губернатор сьогодні, 29 вересня, у другій половині дня заявив, що електрика ще відсутня у 77 тис. людей. Також є порушення в подачі електроенергії, водопостачання та водовідведення у 10 муніципалітетах регіону.

