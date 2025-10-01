Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне 1 октября нанесли ракетный удар по городу Балаклея, фото: «Ґрати»

Рашисты нанесли ракетный удар по Балаклее — погиб человек

1 окт 2025, 21:00
999

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині.

Про це сьогодні, 1 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки:

  • загинула 70-річна жінка;
  • поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано;
  • гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль, — зазначив очільник ОВА. — На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що удару було завдано по центру міста.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, кафе, торговельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об'єкти інфраструктури, — розповіли у поліції.

За фактом воєнного злочину слідчі розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров