Рашисты нанесли ракетный удар по Балаклее — погиб человек

Россияне 1 октября нанесли ракетный удар по городу Балаклея, фото: «Ґрати»

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині.

Про це сьогодні, 1 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки:

загинула 70-річна жінка;

поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано;

гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль, — зазначив очільник ОВА. — На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що удару було завдано по центру міста.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, кафе, торговельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об'єкти інфраструктури, — розповіли у поліції.

За фактом воєнного злочину слідчі розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.