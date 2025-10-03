В Польше открыли самый большой учебный центр. Фото: Генштаб

Найбільший навчальний центр для підготовки військовослужбовців Збройних сил України з’явився у Польщі.

Відкрито Camp Jomsborg, який здатний одночасно приймати до 1 тис. 200 військових. Будівництво центру ухвалили у травні цього року, а вже 1 жовтня відбулося його урочисте відкриття. Делегацію з України очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Про це повідомила прес-служби Міністерства оборони України.

За словами представника відомства, новий центр посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та силами НАТО, а також дасть змогу відпрацьовувати сучасні методи протидії, зокрема у сфері використання дронів.

В урочистому відкритті взяли участь віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, міністри оборони Норвегії та Естонії — Торе Оншуус Сандвік та Ханно Певкур, а також представники інших країн НАТО.

Центр Camp Jomsborg розташований на полігоні Сухопутних військ Польщі та є одним із ключових елементів підтримки України з боку НАТО, який має стати базою для подальшої співпраці у сфері безпеки та оборони. Наразі в центрі працюють 250 норвезьких інструкторів, але незабаром очікується й прибуття військових з Естонії та інших держав Альянсу.

Нагадаємо, наприкінці вересня українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. У Данію вони прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.