Россияне продолжают наносить удары по энергосистемам Украины

Рашисты за сутки совершили 26 атак на энергетические объекты Украины — Минэнерго

7 окт 2025, 22:51
Росіяни протягом доби здійснили щонайменше 26 атак на енергетичні об'єкти України.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук в ході зустрічі з послами країн «Групи семи», інформує прес-служба Міністерства енергетики.

Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти, — зазначила вона. — Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога.

За її словами, серед ключових потреб України напередодні зими за цих умов — передусім захист.

Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність, — наголосила Гринчук.

Також критично важливим є нарощування обсягів виробництва енергетичного устаткування. Гринчук закликала партнерів допомогти з додатковим обладнанням — не лише новим, але й вживаним, яке може замінити зруйноване в Україні.

Серед пріоритетів і накопичення достатніх обсягів природного газу.

Для України важливе нарощування імпорту зараз, коли ворог намагається зруйнувати нашу газову інфраструктуру, — наголошують в Міненерго.

Источник: Ракурс


