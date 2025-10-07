Россияне продолжают наносить удары по энергосистемам Украины

Росіяни протягом доби здійснили щонайменше 26 атак на енергетичні об'єкти України.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук в ході зустрічі з послами країн «Групи семи», інформує прес-служба Міністерства енергетики.

Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти, — зазначила вона. — Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога.

За її словами, серед ключових потреб України напередодні зими за цих умов — передусім захист.

Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність, — наголосила Гринчук.

Також критично важливим є нарощування обсягів виробництва енергетичного устаткування. Гринчук закликала партнерів допомогти з додатковим обладнанням — не лише новим, але й вживаним, яке може замінити зруйноване в Україні.

Серед пріоритетів і накопичення достатніх обсягів природного газу.