Неизвестные беспилотники зафиксировали над секретным оборонным заводом в Бельгии. Фото:

https://racurs.ua/n209568-neizvestnye-drony-zafiksirovali-nad-oboronnym-zavodom-v-belgii.html

Ракурс

Невідомі безпілотники літали над секретними оборонними заводами у Бельгії.

Бельгійський підрозділ компанії Thales, який є одним із найбільших європейських виробників засобів ППО, заявив про збільшення кількості БпЛА над своїми підприємствами. Дрони зафіксували над заводом Évegnée Fort у східній провінції Льєж, яке єдине має ліцензію на складання та зберігання вибухових речовин для ракет калібру 70-мм. Про це заявив директор Thales Belgium Ален Кеврен, передає Politico.

За його словами, концерн хоче виробничі потужності ракет FZ275 й вийти на виробництво до 70 тис. штук у найближчі роки. Заводи ретельно охороняються — встановлено системи виявлення БпЛА. Компанія могла б і сама глушити невідомі дрони, але юридично це заборонено через ризик пошкоджень або травм.

Необхідно чітко визначити, хто відповідає за такі ситуації — поліція чи компанія, — зазначив Кеврен.

Як наголосив керівник компанії, попит на ракети Thales Belgium «неймовірний», а більшість боєприпасів відправляють до України. Ці бельгійські лазерно-наведені ракети призначені для знищення великих дронів високого польоту, таких як іранські Shahed, а не наведені — для ураження роїв дрібних БпЛА на низькій висоті.

Нагадаємо, з вересня в Європі почали фіксувати у повітряному просторі дрони та літаки. Зокрема, невідомі безпілотники залітали до Румунії, Норвегії, Данії та Німеччини, а їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Деякі з цих БпЛА були російського походження. Також три російські винищувачі МіГ-31 входили в повітряний простір Естонії.

Зокрема, у ніч на 10 вересня 19 невідомих дронів залетіли вторглися в повітряний простір Польщі. Частина з них була збита. По цілях працювали не лише польські літаки, а й літаки союзних держав з НАТО.

Джерело: Politico