Неизвестные дроны зафиксировали над АЭС в Бельгии. Фото:

Неизвестные дроны зафиксировали над АЭС в Бельгии

10 ноя 2025, 11:55
999

Три невідомі безпілотники зафіксували над АЕС у Бельгії.

Дрони літали над атомною електростанцією Doel, розташованою неподалік Антверпена. Про інцидент у неділю ввечері, 9 листопада, розповів прес-секретар енергетичної компанії Engie. Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Зазначається, що інцидент жодним чином не вплинув на роботу електростанції, а владу поінформовали про невідомі дрони.

До цього в Бельгії неодноразово фіксували невідомі БпЛА. Зокрема, аеропорт Брюсселя 6 листопада тимчасово зупиняв авіасполучення через появу невідомого дрона над територією летовища. А в ніч на 5 листопада безпілотник помітили поблизу аеропорту «Завентем».

Після цих інцидентів Генеральний штаб армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав військовим збивати невідомі дрони у повітряному просторі країни.

Нагадаємо, у жовтні в Естонії військові виявили кілька безпілотників біля військового містечка Реедо в південній частині країни. Дрони летіли безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із БпЛА збили з антидронової рушниці.

Джерело: Deutsche Welle

Источник: Ракурс


