Бельгия готова предоставить авиацию и флот для мира в Украине. Фото:

Бельгія заявила про готовність долучитися до міжнародної місії з підтримання миру в Україні.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова долучитися до міжнародних зусиль із підтримання миру в Україні після завершення повномасштабної російсько-української війни. Про це очільник уряду написав у соціальній мережі X.

Зазначається, що внесок Брюсселя буде зосереджений передусім на повітряних і морських спроможностях, а також навчанні, де країна може забезпечити «відчутний і практичний результат».

Також де Вевер додав, що ці зусилля мають спиратися на рішучу підтримку Сполучених Штатів. А лідерство Америки у сфері моніторингу забезпечить ефективне стримування та довгострокову стабільність.

Нагадаємо, 6 січня у Парижі за участі президента Володимира Зеленського відбулось засідання 35 представників країн-учасниць «Коаліції охочих», серед яких 27 глав держав та урядів. Також участь у засіданні брали представники США.

За підсумками засідання Франція, Велика Британія й Україна Зеленський підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. У декларації передбачається, що чисельність ЗСУ складатиме 800 тис. осіб, а союзники юридично зобов’язалися підтримувати Україну «у разі нового нападу з боку Росії».

Також передбачається, що після завершення війни, на українській території будуть створені «військові хаби», які забезпечать розгортання сил і будівництво захищених об'єктів для зберігання озброєнь і військової техніки на підтримку оборонних потреб України.