Україна можу втратити залежність від розвідданих США.

З моменту початку нового президенства Дональда Трампа участь США в українському питанні була одним із головних пріоритетів для європейських лідерів. Якщо американці більше не стануть допомагати Україні, то це стане важким ударом для ЗСУ, і лише підштовхне Москву до досягнення своєї максималістської мети — підпорядкування України. Про це повідомило видання Financial Times.

Зазначається, що зараз наслідки відходу США виявляться не настільки критичними, як здавалося рік тому, коли Білий дім на невеликий проміжок часу призупинив обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї Україні.

У той важкий момент підключилися інші країни-партнери, які використовували власні ресурси. А в січні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тепер Париж надає Києву дві третини розвідувальної інформації.

Один із європейських чиновників наголосив, що залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців.

Нагадаємо, ще в березні 2025 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров інформував, що Київ шукає альтернативу розвідувальним даним зі США. Заявлялося, що у разі необхідності Україна запитуватиме розвідувальну інформацію і в Німеччини. Франція також наголошувала на готовності надавати Києву розвідувальні дані.

