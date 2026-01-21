Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Фото:

Мешканцям Гренландії повинні готуватися до можливого військового вторгнення.

Прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен закликав мешканців острова готуватися до можливого вторгнення. Однак посадовець наголосив, що військовий конфлікт із Сполученими Штатами малоймовірний. Однак збройну агресію він не виключає. Про це повідомило видання Bloomberg.

За його словами, гренландський уряд створить спеціальну робочу групу за участю представників усіх місцевих органів влади для координації підготовки населення до можливих перебоїв у повсякденному житті. Гренландців закликали зробити запаси продуктів щонайменше на п’ять днів, а також ознайомитися з новими рекомендаціями щодо безпеки.

За словами експертів, територія острову, який розташований у Північній Атлантиці та Арктиці, є важливим об'єктом військової уваги для НАТО і потенційних геополітичних суперників.

Нагадаємо, нещодавно Франція, Велика Британія та Німеччина відправляли своїх військових у Гренландію для розвідувальної місії у межах данських навчань з союзниками НАТО, але поза формальним рамками альянсу та без участі США.

Також Франція ініціювала проведення навчань НАТО в Гренландії й заявила про готовність відправити свої війська на острів.

