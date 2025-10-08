В Украине появится вице-премьер по гуманитарной политике. Фото:

В Україні з’явиться ще один віце-прем'єр-міністр.

Парламентська фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики України — міністра культури України. Наразі Бережна є т. в. о. міністра культури. Про це народний депутат Євгенія Кравчук повідомила в соцмережах.

Зазначається, що нардепи очікують від прем'єр-міністра Юлії Свириденко офіційного подання до Верховної Ради. Голосування може відбутися вже наступного пленарного тижня, після того, як Комітет гуманітарної та інформаційної політики схвалить кандидатуру Бережної.

Як відомо, Тетяна Бережна є юристом за освітою й адвокатом. З 2022 року вона працювала заступником міністра економіки Юлії Свириденко. У Мінекономіки вона відповідала за політики у сфері праці та зайнятості, зокрема реформування трудової сфери, створення робочих місць, інтеграцію ветеранів в ринок праці.

Нагадаємо, нині в Україні вже є посади, які очолюють:

перший віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров;

віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба;

віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Нагадаємо, 6 серпня уряд призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки, який ще в червні виграв конкурс на посаду директора БЕБ. Тоді Кабмін відмовився погодити його кандидатуру і послалися на «питання нацбезпеки».