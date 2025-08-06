Олександра Цивінського призначили директором БЕБ. Фото:

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Уряд призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури. У Кабміні очікують на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення довіри між БЕБ й українськими підприємцями. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко 6 серпня повідомила у Telegram.

Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави, — наголосила прем'єр.

Як відомо, детектив НАБУ Олександр Цивінський ще в червні виграв конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки. Тоді Кабмін відмовився погодити його кандидатуру. В уряді послалися на «питання нацбезпеки», бо батько Цивінського живе в росії. А 6 серпня сталось відомо, що Олександр Цивінський успішно пройшов поліграф.

Нагадаємо, у червні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Очікується, що всі співробітники відомства пройдуть обов’язкову переатестацію. Закон був погоджений в рамках зобов’язань, які взяла Україна перед Міжнародним валютним фондом від 24 березня 2024 року.