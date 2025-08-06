Російські дрони пошкодили магістральний газопровід. Фото:

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Країна-агресор росія знову здійснила нічну дронову атаку по Україні.

У ніч на 6 серпня окупанти атакували 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із трьох напрямків. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що захисники неба змогли збити та подавити 36 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни. У трьох локаціях дев’ять російських БпЛА влучили, а на одній локації зафіксували падіння уламків.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що росіяни атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Активно працювала протиповітряна оборона, але був пошкоджений магістральний газогін. Пожежа, яку вже ліквідували, знищила виробниче обладнання.

Без газу тимчасово залишилися 2,5 тис. абонентів. Роботи з ліквідації наслідків вже тривають і на місці працюють усі уповноважені служби.

Нагадаємо, Національна поліція поінформувала, що росіяни почали встановлювати на «Шахеди» касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Таким чином окупанти можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо.