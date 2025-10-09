БпЛА поразили газоперерабатывающий завод в Волгоградской области РФ. Фото:

https://racurs.ua/n209583-bpla-porazili-gazopererabatyvauschiy-zavod-v-volgogradskoy-oblasti-rf.html

Ракурс

Дрони атакували газопереробний завод у Волгоградській області РФ.

У Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА була частково пошкоджена будівля котельні. Спалахнули пожежі на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Про це заявила місцева влада, але не уточнила про який саме об'єкт йдеться.

Однак місцеві Телеграм-канали пишуть, що у місті Котово горить газопереробний завод «Лукойл-Коробковський». Також інформують про пожежу в районі газорозподільної станції в Камишині.

Супутникові знімки NASA вже підтвердили пожежу на території підприємства у місті Котове.

Як відомо, «Коробківський газопереробний завод» — це найбільше підприємство з переробки природного газу в Південному федеральному окрузі РФ. Цей завод переробляє 450 млн куб. м. газової сировини щороку. Значна частина продукції йде за кордон.

Нагадаємо, 8 жовтня масштабна пожежа спалахнула у російському Новосибірську на території підприємства ЗАО «Завод припоев». Це підприємство спеціалізується на виробництві радіоелектроніки та мікросхем, а також обслуговує оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації.