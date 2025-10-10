Новости
Киев восстанавливается после массированной атаки рашистов на инфраструктуру

В Киеве вернули свет 270 тыс. абонентов — Минэнерго

10 окт 2025, 13:33
У Києві енергетики станом на 12.00 вже повернули світло 270 тис. абонентів.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Крім того, станом на 12.00:

  • завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині;
  • скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Ворог постійно змінює тактику і вдається до масованих атак на один об'єкт великою кількістю дронів або ж ракет, — зазначила очільниця Міненерго.

Гринчук нагадала, що рівно три роки тому — 10 жовтня 2022 року енергосистема України пережила одну з перших масованих атак.

Источник: Ракурс


