Киев восстанавливается после массированной атаки рашистов на инфраструктуру

https://racurs.ua/n209614-v-kieve-vernuli-svet-270-tys-abonentov-minenergo.html

Ракурс

У Києві енергетики станом на 12.00 вже повернули світло 270 тис. абонентів.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Крім того, станом на 12.00:

завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині;

скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Ворог постійно змінює тактику і вдається до масованих атак на один об'єкт великою кількістю дронів або ж ракет, — зазначила очільниця Міненерго.

Гринчук нагадала, що рівно три роки тому — 10 жовтня 2022 року енергосистема України пережила одну з перших масованих атак.