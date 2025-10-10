Рашисты снова атаковали энергоинфраструктуру Украины, фото:

https://racurs.ua/n209613-samaya-slojnaya-situaciya-v-pyati-oblastyah-ukrenergo.html

Ракурс

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 10 жовтня, є пошкодження енергетичних об'єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

найскладнішою є ситуація у Києві, а також Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі — у частині цих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення;

через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак, — додали в «Укренерго».

Зазначається, що споживання електроенергії залишається високим через утримання хмарної погоди на всій території України, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та спричиняє відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Загалом рівень споживання відповідає сезонним показникам.