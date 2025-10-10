Разрушенное агропредприятие в Харьковской области. Фото: Андрей Дыкун

Російська армія завдала нових ударів по Харківській області.

У п’ятницю, 10 жовтня, внаслідок ворожої атаки було зруйноване аграрне підприємство. Було знищено сім складів, бензовози та сільськогосподарську техніку. Про це голова Всеукраїнської аграрної Ради (ВАР) Андрій Дикун повідомив у Facebook.

У своєму повідомленні він зазначив, що важко працювати аграріям поблизу лінії зіткнення. І наголосив, що ці агрофірми першими потребують допомоги від держави.

Працювати на прифронтових територіях — справжній виклик. Саме ці підприємства залишаються опорою для місцевих громад і першими потребують державної підтримки, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 жовтня армія Росії вдарила по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді в Харківській області. Внаслідок влучань ворожих дронів-камікадзе виникла масштабна пожежа, яка охопила вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства. Також загинули 13 тис. свиней.