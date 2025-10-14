Александр Сырский, фото: Офис президента

Ударні дрони визначають реалії поля бою на нинішньому етапі війни, а «кілл-зона» сягає вже 10 км.

Про це сьогодні, 14 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення, — зазначив Сирський.

За словами Сирського він під час наради заслухав доповідь щодо застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Йдеться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC, — розповів Сирський.

Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти, — додав він.

Сирський зазначив, що до військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування.