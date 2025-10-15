Дроны атаковали НПЗ в российской Уфе. Фото:

https://racurs.ua/n209697-drony-atakovali-neftepererabatyvauschiy-zavod-v-rossiyskoy-ufe-video.html

Ракурс

Вибух прогримів у російському місті Уфа в ніч на 15 жовтня.

Попередньо відомо, що невідомий безпілотник атакував промислову зону міста, де розташований нафтопереробний завод «Уфаоргсинтез», що належить компанії «Башнефт». Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

За словами місцевих мешканців, у районі Бірського тракту, дороги, що проходить через промзону, видно дим. А в самій Уфі фіксувалися перебої з мобільним інтернетом.

Влада Башкортостану оголошувала безпілотну небезпеку. План «Килим» тимчасово запровадили в аеропорту Уфи, але згодом тимчасові обмеження на роботу аеропорту були зняті.

Нагадаємо, 9 жовтня у Волгоградській області РФ було уражено Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича диспетчерська станцію «Єфімовка». Проектна потужність підприємства становить 450 млн куб. м природного і попутного газу щороку та 186 тис. т широкої фракції легких вуглеводнів на рік.