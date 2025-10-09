Генштаб ЗСУ підтвердив удар по газопереробному заводу у Волгоградській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209587-genshtab-pidtverdyv-urajennya-gazopererobnogo-zavodu-u-volgogradskiy-oblasti.html

Ракурс

Сили оборони України уразили стратегічні удари ворога у Волгоградській області РФ.

У ніч на 9 жовтня було уражено Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича диспетчерська станцію «Єфімовка». Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Коробковський ГПЗ розташований у населеному пункті Котово і є одним із найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні РФ. Його проектна потужність — 450 млн куб. м природного і попутного газу щороку та 186 тис. т широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

А уражена станція ЛВДС «Єфімовка» обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн т на рік.

Зазначається, що на території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа. Досі уточнюється інформація про наслідки ураження.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України.

Нагадаємо, 9 жовтня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Внаслідок нальоту дронів у Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА була частково пошкоджена будівля котельні, а також спалахнули пожежі на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу.