Генштаб підтвердив ураження низкт важливих об’єктів на території РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209288-genshtab-zayavyv-pro-urajennya-naftoperekachuvalnyh-stanciy-ta-zavodu-droniv-u-rf.html

Ракурс

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території країни-агресора РФ.

У низці регіонів були атаковані нафтопереробний завод, дві нафтоперекачувальні станції, завод дронів та газопереробний завод. Про ураження стратегічних об'єктів ворога 24 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається про ураження нафтопереробного підприємства «Газпром Нефтехім — Салават» у Башкортостані. Зафіксоване влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Наразі на підприємстві вирує пожежа. Цей завод щорічно переробляв до 10 млн т нафти і є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.

У Волгоградській області Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною системи для транспортування сирої нафти в південні регіони країни-агресора. Також був удар по нафтоперекачувальній станції «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев — Тихорецьк».

Крім того, було уражене виробництво БпЛА в населеному пункті Валуйки Бєлгородської області РФ. Там виникла пожежа.

Українське військове командування також підтвердило успішну атаку 22 вересня по Астраханському газопереробному заводу. Підприємство зупинилося внаслідок пошкодження частини виробничого процесу. Цей завод є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів і головним виробником сірки для вибухівки в Росії, бо забезпечує до 66% російського виробництва.

Нагадаємо, 23 вересня Сили оборони України уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Також було завдано удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції «Самара» у Самарській області та зафіксовано влучання по двох літаках на військовому аеродромі «Кача», що на тимчасово окупованій території АР Крим.